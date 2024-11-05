Эффективность и экономия. В Барнауле пройдет семинар по компрессорному оборудованию

Участникам расскажут, как снизить затраты на производстве

05 ноября 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8K16qW

Здание "Компрессор Центра" / Фото предоставлено компанией

14 ноября 2024 года компания "Компрессор Центр" приглашает специалистов на семинар, посвященный современному компрессорному оборудованию. Он пройдет в Барнауле. Его цель – дать участникам полное понимание того, как компрессоры могут снизить затраты на производстве.

Что будет интересного на семинаре?

На мероприятии дадут практические советы по оптимизации производственных процессов с помощью современных компрессоров.

За последние два года на рынке компрессорного оборудования произошли заметные перемены: многие китайские производители стали популярны в России. На семинаре объяснят, как из большого количества предложений выбрать оборудование, которое обеспечит потребности производства в сжатом воздухе и поможет оптимизировать затраты, отметил коммерческий директор "Компрессор Центра" Игорь Волков.

Мероприятие будет состоять из двух частей: теории и практики.

Сначала представителям компаний-участников расскажут о новых тенденциях и возможностях современных компрессоров, включая автоматизацию и экономию энергии. Также инженеры поделятся "вредными советами": типичными ошибками в эксплуатации, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. А еще – выдадут чек-лист для предотвращения поломок оборудования.

Практическая часть пройдет в цехе техконтроля "Компрессор Центра".

Участники увидят самую энергоэффективную линию компрессорного оборудования, включающую винтовой компрессор, вертикальный ресивер, рефрижераторный осушитель и другие элементы. Эксперты подробно расскажут о каждом из 13 компонентов этой линии.

Для кого это мероприятие?

Семинар будет интересен инженерам, техническим руководителям и владельцам бизнеса, которые хотят повысить эффективность и сократить расходы на производстве.

Как стать участником?

Для участия нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ФИО, должности, контактного номера телефона и названия компании на электронную почту gaponova@prokompressor.ru до 7 ноября 2024 года включительно.

Количество мест ограничено.

Сколько стоит участие?

Участие в семинаре бесплатное.

"Компрессор Центр" – один из ведущих дилеров компрессорного оборудования на российском рынке. Компания осуществляет подбор, поставку и сервисное обслуживание компрессоров, являясь официальным дилером 20 ведущих брендов. "Компрессор Центр" также является российским представителем китайского бренда Enger*.



Собственный сервисный центр и центральный офис компании расположены в Барнауле. Филиалы и склады есть в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Воронеже. Компания осуществляет поставки оборудования по всей России и странам ближнего зарубежья.

*Enger ("Энгер")

ООО "РусПром"

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