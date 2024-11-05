Эффективность и экономия. В Барнауле пройдет семинар по компрессорному оборудованию
Участникам расскажут, как снизить затраты на производстве
05 ноября 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8K16qW
14 ноября 2024 года компания "Компрессор Центр" приглашает специалистов на семинар, посвященный современному компрессорному оборудованию. Он пройдет в Барнауле. Его цель – дать участникам полное понимание того, как компрессоры могут снизить затраты на производстве.
Что будет интересного на семинаре?
На мероприятии дадут практические советы по оптимизации производственных процессов с помощью современных компрессоров.
За последние два года на рынке компрессорного оборудования произошли заметные перемены: многие китайские производители стали популярны в России. На семинаре объяснят, как из большого количества предложений выбрать оборудование, которое обеспечит потребности производства в сжатом воздухе и поможет оптимизировать затраты, отметил коммерческий директор "Компрессор Центра" Игорь Волков.
Мероприятие будет состоять из двух частей: теории и практики.
Сначала представителям компаний-участников расскажут о новых тенденциях и возможностях современных компрессоров, включая автоматизацию и экономию энергии. Также инженеры поделятся "вредными советами": типичными ошибками в эксплуатации, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. А еще – выдадут чек-лист для предотвращения поломок оборудования.
Практическая часть пройдет в цехе техконтроля "Компрессор Центра".
Участники увидят самую энергоэффективную линию компрессорного оборудования, включающую винтовой компрессор, вертикальный ресивер, рефрижераторный осушитель и другие элементы. Эксперты подробно расскажут о каждом из 13 компонентов этой линии.
Для кого это мероприятие?
Семинар будет интересен инженерам, техническим руководителям и владельцам бизнеса, которые хотят повысить эффективность и сократить расходы на производстве.
Как стать участником?
Для участия нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ФИО, должности, контактного номера телефона и названия компании на электронную почту gaponova@prokompressor.ru до 7 ноября 2024 года включительно.
Количество мест ограничено.
Сколько стоит участие?
Участие в семинаре бесплатное.
"Компрессор Центр" – один из ведущих дилеров компрессорного оборудования на российском рынке. Компания осуществляет подбор, поставку и сервисное обслуживание компрессоров, являясь официальным дилером 20 ведущих брендов. "Компрессор Центр" также является российским представителем китайского бренда Enger*.
Собственный сервисный центр и центральный офис компании расположены в Барнауле. Филиалы и склады есть в Новосибирске, Москве, Краснодаре и Воронеже. Компания осуществляет поставки оборудования по всей России и странам ближнего зарубежья.
*Enger ("Энгер")
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