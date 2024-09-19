ЕГЭ на отлично. Где в Барнауле подготовиться к выпускным экзаменам?

В центре "Полимон" занимаются с учениками 9-х и 11-х классов

19 сентября 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8K4zmq

Подготовка к экзаменам / Фото: центр "Полимон"

Середина сентября – самое время, чтобы выбрать предметы, по которым предстоит сдавать экзамен в конце года. Но как это сделать? Сначала нужно понимать, кем хочешь стать и какие для этого есть перспективы. А уж для успешной подготовки к экзаменам существует много вариантов. Один из них – центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Полимон", работающий в Барнауле уже седьмой год. За это время он помог множеству учеников поступить на бюджет в престижные вузы страны.

В "Полимоне" готовят к ЕГЭ и ОГЭ по:

математике;

русскому языку;

физике;

информатике;

обществознанию;

истории.

По каждому предмету занятия проводят по три часа в неделю.

"Нам очень важно, чтобы ученики 9-11 классов не только успешно сдали экзамен, но и получали удовольствие от процесса подготовки", – отмечает руководитель центра Полина Сметанина.По ее словам, для достижения высоких результатов необходимо не просто "нарешивать" тесты, а глубоко понять предмет.

Именно поэтому в "Полимоне" учитывают принципы работы мозга, особое внимание уделяют мотивации. По каждой теме сначала изучают теорию, а для облегчения ведения конспектов выдают специальные "скрипты". Затем изученное закрепляют на практике.

Группы небольшие, поэтому преподаватели уделяют внимание каждому ученику и общаются с ребятами "на равных". Все потому, что они и сами не так давно сдали экзамены на высокие баллы. И знают, на что обратить внимание при подготовке, мотивируя на лучший результат своим примером.

Подготовка к экзаменам / Фото: центр "Полимон"

Если вы еще не определились с выбором предметов, самое время записаться на бесплатное пробное занятие и оценить свой уровень знаний.

"Подготовку стоит начинать уже сейчас, а не тянуть до конца учебного года – тогда будет шанс сдать экзамены на желаемые баллы", – советуют преподаватели "Полимона".

Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Полимон"

Адреса в Барнауле: пр. Социалистический, 109; ул. Власихинская, 99

Тел.: +7 (923) 009-95-99

Сайт Сметанина Полина Степановна

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