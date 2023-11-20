Егор Крид подал иск о защите чести к Екатерине Мизулиной
Поводом стало то, что Мизулина назвала Крида "главным скамером страны"
20 ноября 2023, 07:50, ИА Амител
Кадр из видео
Российский певец Егор Крид подал иск о защите чести к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд зарегистрировал дело в картотеке, однако его подробности не приводятся.
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, Крид обратился в суд из-за того, что Мизулина назвала его "главным скамером страны". Также Мизулина подавала иск против 15 блогеров с целью проверить их на предмет рекламы онлайн-казино. В числе блогеров, которых выделила глава Лиги безопасного интернета, был также и Егор Крид.
Размер претензий Крида к Мизулиной не уточняется.
08:10:02 20-11-2023
Что такое скамер ?
08:54:26 20-11-2023
Главная скамерша, это бабушка мизулина в макияже. Нанося штукатурку на своё морщинистое лицо, она тем самым вводит окружающих в заблуждение
09:30:24 20-11-2023
Гость (08:54:26 20-11-2023) Главная скамерша, это бабушка мизулина в макияже. Нанося шту... Не путайте её со старой мамкой сенаторшой, Екатерина хоть и не любима многими пользователями сети, но выглядит как хорошенькая милфочка )
12:43:40 20-11-2023
Гость (09:30:24 20-11-2023) Не путайте её со старой мамкой сенаторшой, Екатерина хоть и ... Вдул бы?
09:34:28 20-11-2023
Судиться с чиновниками такого уровня, в нашем правовом государстве это как " Русское лото" покупать, в надежде на джекпот.
09:58:07 20-11-2023
Гость (09:34:28 20-11-2023) Судиться с чиновниками такого уровня, в нашем правовом госуд... Екатерина не чиновник, она общественный деятель))) Судись на здоровье.
09:52:20 20-11-2023
Скамер, то есть русские слова кончились? Кто-то в думе хотел бороться за чистоту русского языка.
10:00:22 20-11-2023
Гость (09:52:20 20-11-2023) Скамер, то есть русские слова кончились? Кто-то в думе хотел... Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя словами.
10:15:49 20-11-2023
Гость (10:00:22 20-11-2023) Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя слова... интернет-мошенник. не, не слышали?
10:35:22 20-11-2023
Элен без ребят (10:15:49 20-11-2023) интернет-мошенник. не, не слышали? ... а с каких пор слово "интернет" стало исконно русским? Это ж калька с английского)
12:00:08 20-11-2023
Гость (10:00:22 20-11-2023) Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя слова... просто мошенник
12:01:11 20-11-2023
у катеньки мизулиной гардероб оценили в 25 миллионов рублей (и ещё наверняка не всё посчитали). вот она то уж точно на трудовые доходы живёт.
12:43:53 20-11-2023
Скамер (англ) мошенник. Она забыла как по русски, давно в продвинутых кругах тусуется. Или боялась, что за мошенника реальней по суду ответить, понятия скамера в российском законе нет, к ответу за базар притянуть трудней
18:17:23 20-11-2023
Попала в десятку.Дави этих подонков до конца