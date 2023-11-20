Егор Крид подал иск о защите чести к Екатерине Мизулиной

Поводом стало то, что Мизулина назвала Крида "главным скамером страны"

20 ноября 2023, 07:50, ИА Амител

Кадр из видео

Российский певец Егор Крид подал иск о защите чести к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд зарегистрировал дело в картотеке, однако его подробности не приводятся.

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, Крид обратился в суд из-за того, что Мизулина назвала его "главным скамером страны". Также Мизулина подавала иск против 15 блогеров с целью проверить их на предмет рекламы онлайн-казино. В числе блогеров, которых выделила глава Лиги безопасного интернета, был также и Егор Крид.

Размер претензий Крида к Мизулиной не уточняется.