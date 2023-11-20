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Егор Крид подал иск о защите чести к Екатерине Мизулиной

Поводом стало то, что Мизулина назвала Крида "главным скамером страны"

20 ноября 2023, 07:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Российский певец Егор Крид подал иск о защите чести к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд зарегистрировал дело в картотеке, однако его подробности не приводятся.

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, Крид обратился в суд из-за того, что Мизулина назвала его "главным скамером страны". Также Мизулина подавала иск против 15 блогеров с целью проверить их на предмет рекламы онлайн-казино. В числе блогеров, которых выделила глава Лиги безопасного интернета, был также и Егор Крид.

Размер претензий Крида к Мизулиной не уточняется.

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Комментарии 14

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Гость

08:10:02 20-11-2023

Что такое скамер ?

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Гость

08:54:26 20-11-2023

Главная скамерша, это бабушка мизулина в макияже. Нанося штукатурку на своё морщинистое лицо, она тем самым вводит окружающих в заблуждение

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Гость

09:30:24 20-11-2023

Гость (08:54:26 20-11-2023) Главная скамерша, это бабушка мизулина в макияже. Нанося шту... Не путайте её со старой мамкой сенаторшой, Екатерина хоть и не любима многими пользователями сети, но выглядит как хорошенькая милфочка )

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Гость

12:43:40 20-11-2023

Гость (09:30:24 20-11-2023) Не путайте её со старой мамкой сенаторшой, Екатерина хоть и ... Вдул бы?

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Гость

09:34:28 20-11-2023

Судиться с чиновниками такого уровня, в нашем правовом государстве это как " Русское лото" покупать, в надежде на джекпот.

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Гость

09:58:07 20-11-2023

Гость (09:34:28 20-11-2023) Судиться с чиновниками такого уровня, в нашем правовом госуд... Екатерина не чиновник, она общественный деятель))) Судись на здоровье.

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Гость

09:52:20 20-11-2023

Скамер, то есть русские слова кончились? Кто-то в думе хотел бороться за чистоту русского языка.

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Гость

10:00:22 20-11-2023

Гость (09:52:20 20-11-2023) Скамер, то есть русские слова кончились? Кто-то в думе хотел... Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя словами.

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Элен без ребят

10:15:49 20-11-2023

Гость (10:00:22 20-11-2023) Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя слова... интернет-мошенник. не, не слышали?

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Гость

10:35:22 20-11-2023

Элен без ребят (10:15:49 20-11-2023) интернет-мошенник. не, не слышали? ... а с каких пор слово "интернет" стало исконно русским? Это ж калька с английского)

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Гость

12:00:08 20-11-2023

Гость (10:00:22 20-11-2023) Ну скажи то же самое по-русски одним или хотя бы двумя слова... просто мошенник

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Гость

12:01:11 20-11-2023

у катеньки мизулиной гардероб оценили в 25 миллионов рублей (и ещё наверняка не всё посчитали). вот она то уж точно на трудовые доходы живёт.

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Гость

12:43:53 20-11-2023

Скамер (англ) мошенник. Она забыла как по русски, давно в продвинутых кругах тусуется. Или боялась, что за мошенника реальней по суду ответить, понятия скамера в российском законе нет, к ответу за базар притянуть трудней

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Гость

18:17:23 20-11-2023

Попала в десятку.Дави этих подонков до конца

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