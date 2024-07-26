ЕК объявила о выделении 1,5 млрд евро из доходов от российских активов
Киев не получит эти деньги напрямую, однако они пойдут на оружие
26 июля 2024, 17:06, ИА Амител
Еврокомиссия объявила о выделении 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы перевели 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины", – написала она.
В ЕК подчеркнули, что Киев не получит эти деньги напрямую. Они пойдут в Фонд мира и будут потрачены на компенсации странам Европы за переданные украинским властям вооружения.
Отметим, что в Кремле ранее называли решение ЕС "воровскими действиями". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие меры в любом случае приведут к последствиям.
17:29:50 26-07-2024
Кто же интересно разместил российские деньги за рубежом? 4
17:35:23 26-07-2024
"Киев не получит эти деньги напрямую. Они пойдут в Фонд мира и будут потрачены на компенсации странам Европы за переданные украинским властям вооружения." ------ т.е. киев их ни напрямую не увидит, ни на кривую (по большому счету)... а там кто как дебет с кредитом сводить будет... комедианта в любом случае кинули получается???
18:08:44 26-07-2024
Во воры! Но вопрос о размещении российских денег за рубежом и правда актуален. Тупо украли. Хотя кража это тайное хищение, а тут все открыто, называется грабеж. Хороший урок, может дойдет. Интересно есть где их собственность поискать в ответ?