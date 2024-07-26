ЕК объявила о выделении 1,5 млрд евро из доходов от российских активов

Киев не получит эти деньги напрямую, однако они пойдут на оружие

26 июля 2024, 17:06, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Еврокомиссия объявила о выделении 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы перевели 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины", – написала она.

В ЕК подчеркнули, что Киев не получит эти деньги напрямую. Они пойдут в Фонд мира и будут потрачены на компенсации странам Европы за переданные украинским властям вооружения.

Отметим, что в Кремле ранее называли решение ЕС "воровскими действиями". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что такие меры в любом случае приведут к последствиям.