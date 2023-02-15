ЕК предложила отключить от SWIFT еще три российских банка

Новые санкции также затронут российскую резину, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве

15 февраля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Еврокомиссия выступила за исключение нескольких российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идёт об Альфа-Банке, Тинькофф Банке и Росбанке. Автор не раскрывает название четвёртой кредитной организации.

О планах ЕС ввести ограничения в отношении этих банков, а также российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сообщило ранее агентство Bloomberg. Рестрикции будет введены в рамках десятого пакета санкций.

Согласно информации Reuters, новые санкции затронут российскую резину, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве.

Европейские государства, помимо прочего, запретят вещание арабской службы телеканала RT и усилят ограничения на экспорт в Россию ряда товаров, в частности транспортных средств и электронных схем.

Кроме того, ЕС выступает за ужесточение контроля над продажей спутниковых данных в КНР якобы из-за риска их передачи России.