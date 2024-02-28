ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ
Договор о транзите заканчивается в конце этого года
28 февраля 2024, 20:58, ИА Амител
Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи.
Ранее в ЕК утверждали, что Евросоюз не видит необходимости продлевать транзитный договор о поставках российского газа через Украину – он истекает в конце 2024 года. Страны Европы получают по этому маршруту около 15 млрд кубометров ежегодно.
"Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами", – заявил Макфи.Он уточнил, что это Австрия, Словакия, Чехия и Италия, но "в некоторой степени". Он отметил, что работа входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от поставок российских нефти и газа.
07:48:42 29-02-2024
истекает в конце 2024 года --- там может уже все истечет