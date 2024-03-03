ЕК: прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС "наихудшим сценарием"
Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта
03 марта 2024, 18:45, ИА Амител
Еврокомиссия считает, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины, соглашение о котором истекает 31 декабря 2024 года, грозит Евросоюзу "наихудшим сценарием". Как сообщает газета Politico, первыми под удар попадут Австрия, Венгрия и Словакия.
В документе ЕК отмечается, что Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта.
"Если эта потеря совпадет с продолжительным периодом холодных температур, это может создать наихудший сценарий для стран ЕС, которые продолжают получать газ через Украину", – говорится в документе.В ЕК также предупредили, что отказ от транзита через Украину потребует замещения его газом, который проходит через Германию, Италию или Турцию. Это приведет к дополнительным транспортным расходам.
09:10:40 04-03-2024
Кажется несколько лет назад писали, что Европа замерзнет без российского газа. Но что то она не замерзла, а в РФ товары зато подорожали раза в 3 за это время, а некоторые жизненно необходимые импортные лекарства для инвалидов исчезли в аптеках вообще (российские аналоги из индийских компонентов не предлагать, от побочек скорей но тот свет отправишься). И вообще странная ситуация получается, РФ врагам (коллективному западу) поставляет газ через вражескую же территорию страны,да еще за транзит деньги платят. Может пора внутрь страны смотреть, а не что там у соседей делается. Европа альтернативу российскому газу найдет, а найдет ли РФ такого же богатого покупателя на свой газ это вопрос, судя по тому, с каким дисконтом газ продают в Китай и Индию.
09:56:20 04-03-2024
под удар попадут Австрия, Венгрия и Словакия -- ну так для этого и прекращают. Странно, что он 2 года продержался. Даже не взорвался. Северный поток на дне океана взорвался, а этот посреди боевых действий до сих пор невредим. Никто его не трогает