Экоактивисты облили супом "Джоконду" Леонардо да Винчи
Так они хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание"
29 января 2024, 08:00, ИА Амител
Джоконда / Фото: wikipedia/org / Открытая лицензия
В парижском Лувре экоактивисты облили супом картину "Джоконда" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает "Франс Пресс".
Представители агентства отметили, что своими действиями активисты хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание".
В Лувре уже начали работы по очистке картины.
Ответственность за акцию взяла на себя акция "Продовольственный ответ", представители которой заявили о том, что это стало началом кампании "гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания".
08:08:25 29-01-2024
Живут же люди
08:34:40 29-01-2024
Джоконда уже давно за бронестеклом находится. Стекло помыть только, картина не пострадала. Но не все же картины можно под стекло засунуть, поэтому таких экоактивистов надо в дурку на принудительное лечение отправлять лет на 10.
09:23:16 29-01-2024
Надо шире продвинуть:"За устойчивое питание и устойчивый стул".
12:29:10 29-01-2024
Гость (09:23:16 29-01-2024) Надо шире продвинуть:"За устойчивое питание и устойчивый сту... и не прекращяющююся выпивку
15:46:49 29-01-2024
Гретта Тунберг перепутала что-то с экоактивизмом
21:12:01 29-01-2024
Самые отмороженные и агрессивные -экоактивисты и зоозащитники.. почему так?