Экоактивисты облили супом "Джоконду" Леонардо да Винчи

Так они хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание"

29 января 2024, 08:00, ИА Амител

Джоконда / Фото: wikipedia/org / Открытая лицензия

В парижском Лувре экоактивисты облили супом картину "Джоконда" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает "Франс Пресс".

Представители агентства отметили, что своими действиями активисты хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание".

В Лувре уже начали работы по очистке картины.

Ответственность за акцию взяла на себя акция "Продовольственный ответ", представители которой заявили о том, что это стало началом кампании "гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания".