НОВОСТИКультура

Экоактивисты облили супом "Джоконду" Леонардо да Винчи

Так они хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание"

29 января 2024, 08:00, ИА Амител

Джоконда / Фото: wikipedia/org / Открытая лицензия
Джоконда / Фото: wikipedia/org / Открытая лицензия

В парижском Лувре экоактивисты облили супом картину "Джоконда" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает "Франс Пресс".

Представители агентства отметили, что своими действиями активисты хотели продвинуть "право на здоровое и устойчивое питание". 

В Лувре уже начали работы по очистке картины.

Ответственность за акцию взяла на себя акция "Продовольственный ответ", представители которой заявили о том, что это стало началом кампании "гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания".

Происшествия культура

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:08:25 29-01-2024

Живут же люди

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

08:34:40 29-01-2024

Джоконда уже давно за бронестеклом находится. Стекло помыть только, картина не пострадала. Но не все же картины можно под стекло засунуть, поэтому таких экоактивистов надо в дурку на принудительное лечение отправлять лет на 10.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:16 29-01-2024

Надо шире продвинуть:"За устойчивое питание и устойчивый стул".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:10 29-01-2024

Гость (09:23:16 29-01-2024) Надо шире продвинуть:"За устойчивое питание и устойчивый сту... и не прекращяющююся выпивку

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:49 29-01-2024

Гретта Тунберг перепутала что-то с экоактивизмом

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:01 29-01-2024

Самые отмороженные и агрессивные -экоактивисты и зоозащитники.. почему так?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров