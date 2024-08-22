Экологично, надежно и эффективно. Куда девать стоки в частном доме и даче?

Барнаульский водоканал предлагает автономную канализацию "Топас"

22 августа 2024, 13:10, ИА Амител erid: LjN8KKSFW

Женщина. Вода в кране / Фото: freepik.com

Активное развитие индивидуальной застройки в Барнауле и его пригородах ставит перед жителями частных домов актуальный вопрос утилизации бытовых стоков. Для тех, кто не имеет возможности подключиться к централизованной системе водоотведения, настоящим спасением может стать автономная установка очистки сточных вод "Топас".

Как работает автономная установка?

Эффективность системы "Топас" обусловлена ускоренным естественным процессом разложения стоков, дополненным инновационными технологиями. Процесс биологической очистки основан на биохимическом разрушении загрязняющих веществ микроорганизмами активного ила. Очищенные таким образом сточные воды становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе получаются чистая техническая вода и стабилизированный ил.

"Топас" позволяет быстро, удобно, качественно и без особых затрат решить вопрос утилизации бытовых стоков, – отмечает коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев. Система работает как для отдельного жилого дома, групп домов, дач, так и для коттеджей и коттеджных поселков.

Как установить систему?

"Росводоканал Барнаул предлагает своим абонентам специальные условия на установку этой экологичной системы. Помимо установки очистки сточных вод, можно приобрести погреба и кессоны из полипропилена. Гарантия на оборудование – 10 лет", – говорит Андрей Звягинцев.

Специалисты бесплатно выезжают на участок для подбора очистного оборудования. Для владельцев "Топас" работает круглосуточная техническая поддержка.

Узнать подробности и приобрести установку можно, обратившись по номерам контакт-центра барнаульского водоканала: 8 (3852) 500-101 и 202-200, или на сайте компании.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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