Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 25 июня

25 июня в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя, сохраняй!». Принимать вторсырьё будут на 19 площадках, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 15:00 на парковке Парка спорта Алексея Смертина. Мобильные пункты же проедут по четырём маршрутам.

Маршрут № 1

10:00-10:40 — пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55-11:20 — Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:20 — ТРЦ «Гулливер», пр. Красноармейский, 51а;

12:35-13:00 — пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00-10:30 — пр. Комсомольский, 44;

10:40-11:10 — ул. Чкалова, 57;

11:20-11:50 — ТЦ «Россия», пр. Ленина, 71;

12:00-12:30 — парк «Изумрудный» (центральный вход).

Маршрут № 3

10:00-10:30 — ЖК «Времена года», пр. Энергетиков, 10;

10:40-11:10 — ЖК «Балтийская Крепость», ул. Балтийская, между домами 103 и 105;

11:20-12:00 — пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:10-12:40 — «Квартал 2000», ул. Взлётная, между домами 7 и 13;

12:55-13:25 — ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219Б.

Маршрут № 4

10:00-10:30 — пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50-11:30 — микрорайон «Дружный», ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40-12:10 — пл. Народная (парковка перед ТРЦ «Бум»);

12:20-12:45 — ул. Малахова, 62 («Новэкс»);

13:00-13:25 — ул. Телефонная, 54.

Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.