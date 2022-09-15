Аномальная осень. На Алтае пошёл второй урожай лесной земляники и цветёт маральник

Жительница Троицкого района Светлана Тихонова опубликовала 14 сентября в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края» фото с плодоносящей осенью лесной земляникой. «И интересная находка. Земляника по второму кругу плодоносит. Лесная»? — написала она под снимками.

В комментариях под постом люди шутят, что это ремонтантная ягода. Садоводы высаживают сорта ремонтантной клубники, которая способна завязывать новые плоды сразу же после первого плодоношения, принося таким образом новый полноценный урожай.

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Также комментаторы сообщают, что видели и другие аномалии осени:

«У нас на смородине почки набухают» — «На даче как весной снова цветут люпины» — «Нынче много растений пошло по второму кругу. Некоторые раннелетние полевые растения цветут как в начале лета» — «Раньше солнце светило и грело. А сейчас жарит. Всё сушит. Растения бунтуют».

Фото: Лия Светлояр и Игорь Калмыков / vk.com/altzapovednik

Тем временем в Алтайском биосферном заповеднике, что находится возле Телецкого озера, снова зацвёл маральник. Обычно рододендрон (так по-научному называется это растение) цветёт в мае. Но эти цветы на кустарнике заметили 10 и 11 сентября. В заповеднике сообщили, что у этих растений в Горном Алтае «вторичное цветение обычно наблюдается ежегодно, оно не такое обильное, как весеннее».

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«Ничего уникального в этом явлении нет», — рассказала amic.ru заведующая кафедрой ботаники АлтГУ, доктор биологических наук Марина Силантьева.

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По её словам, в нашем регионе вторичное цветение, а иногда и плодоношение случается раз в три-четыре года. Сейчас погодные условия повторяют весну. Вначале было жарко и сухо, потом пошли дожди и похолодало, а после — снова потеплело. Растения, по словам Марины Михайловны, запутались. Но массового цветения, как бывает иногда, когда в начале осени даже появляются подснежники, сейчас нет.

По народным приметам повторное цветение означает затяжную осень. Однако пока синоптики не передают прогнозы на долгое потепление, хотя, может быть, растения «знают» что-то больше, чем учёные?