Барнаульские рыбаки спасли бобра, который застрял в ловушке из крючков

Рыбаки из Барнаула спасли бобра, который попал в ловушку из крючков на бревне. Об этом один из них рассказал в сообществе Barnaul22.

26 февраля мужчины пошли на рыбалку к водозабору за санаторием “Барнаульский”. В 150 метрах от водозабора они заметили бобра, который странно себя вёл. Сначала рыбаки подумали, что животное запуталось. Но подойдя поближе поняли, что бобёр зацепился за крючки, примотанные на стальном тросе к бревну.

Два крючка плотно засели в шкуре животного, однако через 30 минут их смогли всё-таки извлечь. Всего из животного извлекли пять крючков. Рассказчик предположил, что это была не единственная ловушка, установленная на бобра, причём там она оказалась специально.