Барнаульские власти объяснили, почему поставили мусорный бак у реки Барнаулки

Мусорный бак возле реки Барнаулки появился в водоохранной зоне после того, как власти уточнили места размещения контейнеров в городе. В августе барнаульцы рассказывали в соцсетях, что бак то и дело переполняется, отходы из него вывозятся редко и засоряют реку. При этом в мэрии города объяснили amic.ru, что регоператор опустошает контейнер стабильно раз в неделю. И в данный момент перемещать его подальше от реки чиновники не планируют.

По контракту об обращении с отходами в городе есть 14 мест массового отдыха горожан, где стоят такие контейнеры. Они нужны, чтобы не допускать загрязнения окружающей среды, пояснили чиновники.

Как рассказали в администрации Барнаула, сейчас отходы из контейнера вывозит ООО «Экосоюз», с ним заключён контракт до 23 апреля 2023 года. И власти утверждают, что компания исправно исполняет свои обязательства. Горы мусора, на которые жаловались жители близлежащих домов, оказались в баке, потому что неизвестные складировали в контейнер строительные и другие отходы. При этом сбрасывать их туда было нельзя. Это единичный случай.

В мэрии уверяют, что делают всё, чтобы мусор не попадал в Барнаулку. Для этого чиновники проводят экологические акции. Последнее такое мероприятие администрация организовала 24 августа 2022 года.

Напомним, ранее жители Барнаула пожаловались на стоящий рядом с Барнаулкой мусорный бак. По словам горожан, контейнер перенесли к реке от жилых домов, он находится там больше месяца, и мусор из него вывозили только два раза. А когда бак переполняется, мусор из него летит в реку и засоряет её берега. Также отходы растаскивают собаки, жалуются люди. Мусоровоз же увозит отходы только из бака, а окружающую территорию компания не убирает, отмечают горожане.

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