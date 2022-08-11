Что за огромное хищное насекомое атакует города Алтайского края

9 августа в районе остановки «Завод «Сибэнергомаш» на проспекте Калинина житель краевой столицы обнаружил большое зелёное насекомое, о чём сообщил в паблике «Подслушано Барнаул». Подписчики тоже начали делиться своими фотографиями этих южных членистоногих, которых встречали не только в нашем городе, но и в других местах:

«Тоже неделю назад в центре видели», «Месяц назад был найден на автомойке в „Галакси“», «Я в Тальменском районе тоже видела», «Много их в этом году», «Это самка, у меня самец дома живёт теперь», — писали они в ответ на публикацию.

И тут же предъявляли снимки своих находок этого насекомого, которого встречали даже на обской набережной.

Богомолы в Барнауле / Фото: vk.com/overhear_brn22

Огромные насекомые залезают в квартиры высоток

Тем временем бийчане тоже обеспокоены частыми встречами с богомолами летом 2022 года, пишет «Бийский рабочий».

Экзотичных для наших мест насекомых жители наукограда встречали по пути на работу, во дворах, во время прогулок с собаками. Кому-то они садились на голову, а к одной горожанке даже залезли в квартиру на четвёртом этаже.

Видео бийчанина Романа Валькова из сообщества «Книга отзывов... Бийск Форум Отзывы вопросы», к которому богомол заполз в квартиру:

Сенсация ли то, что богомолы появились на Алтае?

Богомолы в Алтайском крае впервые появились более 20 лет назад, из-за потепления насекомые мигрировали из Казахстана дальше на север. Раньше их было значительно меньше, но благоприятные зимы и жаркое лето способствуют появлению на свет большего количества этих «гостей с юга».

Например, в последний раз большое количество богомолов в Алтайском крае было замечено в 2017 году, после тёплой зимы, сообщал пять лет назад amic.ru. После этого зимы были менее комфортными для теплолюбивых богомолов, поэтому выводилось их значительно меньше и людям они встречались очень редко. И о них многие успели забыть.

«Ещё некоторое время назад богомолы не водились рядом с Барнаулом. Ситуация начала меняться с 2000-х годов. Тогда стали поступать сообщения, что в окрестностях Барнаула начали встречаться эти насекомые. Когда я говорю об окрестностях, я имею в виду Топчихинский и Калманский районы. Но в этом году, видимо, для них здесь сложились более благоприятные условия, и богомолы могли появиться в Барнауле», — рассказывала в 2017 году нашей редакции доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова.

По словам учёного, ареал расселения богомолов расширяется из-за изменения климата. Например, в довольно северной для расселения богомолов Калининградской области эти насекомые начали встречаться в 2021 году.

Опасны ли богомолы для человека?

Богомол — хищник, который нападает на жертву из засады, маскируясь под окружающую растительность. Он поедает не только различных насекомых, но и занимается каннибализмом.

Широко известна особенность самок богомолов съедать партнёров после и даже во время спаривания (но такое происходит не всегда, в 50% случаев самцы выживают после полового акта). Однако самки могут нападать и друг на друга, из-за того что под воздействием половых гормонов в период спаривания у них растёт агрессия.

Также богомолы могут нападать на меньших по размеру особей своего вида и поедать собственных детёнышей, если они не успели укрыться после вылупления из яйца.

Самцы богомола достигают длины 4,2-5,2 см, а самки вырастают до 4,8-7,5 см. Это, пожалуй, одно из самых больших насекомых, встречающихся в Алтайском крае.

Однако на людей они не нападают и, как рассказывала amic.ru биолог Ирина Кудряшова, не опаснее большого кузнечика.