«Еще неделя-две, и лес будет полностью лысый». Прожорливые гусеницы атаковали Новосибирскую область

В Новосибирской области гусеницы непарного шелкопряда атаковали рощу вблизи села Абрамово в Куйбышевском районе, сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказала местная жительница, кроны деревьев из-за этих насекомых заметно поредели, а спастись от них можно разве что у себя дома. «Мы живём, по сути, в лесу, возле рощи. Из дома невозможно выйти, все в этих гусеницах. Очень страшно, эти паразиты сжирают всё! Лес аж светится насквозь», — рассказала она.

По её словам, с такой ситуацией люди сталкиваются уже не первый год. Однако обращения в администрацию и другие органы результатов не дали.

«Однажды приезжало к нам телевидение, и после их репортажа администрация отчиталась, что всё протравили, хотя мы никого не видели. Нам постоянно говорят: гусениц много, потому что или зима была тёплая, или лето засушливое. Жалко, что столько деревьев гибнет. Ещё неделя-две, и лес будет полностью лысый. Нам хотелось бы знать, почему лес не обрабатывают от вредителей», — посетовала женщина.

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«КП-Новосибирск» отмечает, что эти гусеницы способны расправиться не только с листьями, но и с ветками и даже стволами деревьев. По данным специалистов, особо сильно этим летом от будущих бабочек пострадают берёзы и осины. При этом, как подчёркивает издание, страдают от шелкопряда не только берёзы возле села Абрамово, но и в соседних Барабинском и Венгеровском.