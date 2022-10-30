Геомагнитные бури обрушатся на Алтайский край в ноябре

Четыре дня магнитных бурь ожидаются в Алтайском крае в ноябре, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.

По данным учёных, в ноябре магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии 2 и 12 ноября.

Магнитные бури же накроют регион 10, 11, 18 и 19 числа. Во всех случаях они будут слабыми, что соответствует уровню G1.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Добавим, что 31 октября магнитосфера также будет возбуждена.

Под влиянием магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут испытывать головные боли и скачки давления. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, режимом сна и бодрствования, умеренными физическими нагрузками, а также нахождением на свежем воздухе.