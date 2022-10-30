Геомагнитные бури обрушатся на Алтайский край в ноябре
В некоторые дни магнитосфера также будет возбуждена
30 октября 2022, 19:29, Никита Черников
Четыре дня магнитных бурь ожидаются в Алтайском крае в ноябре, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.
По данным учёных, в ноябре магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии 2 и 12 ноября.
Магнитные бури же накроют регион 10, 11, 18 и 19 числа. Во всех случаях они будут слабыми, что соответствует уровню G1.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ
Добавим, что 31 октября магнитосфера также будет возбуждена.
Под влиянием магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут испытывать головные боли и скачки давления. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, режимом сна и бодрствования, умеренными физическими нагрузками, а также нахождением на свежем воздухе.
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