Град размером с грецкий орех выпал в Волчихинском районе Алтайского края

Фото: «В курсе 22»

21 июня в Волчихинском районе Алтайского края выпал крупный град, сообщает «В курсе 22».

Согласно снимкам, градины достигали размера грецкого ореха. Сколько времени бушевала стихия, не уточняется, но не исключено, что из-за такого обстрела урожай сельчан оказался подпорчен.

Местные также сняли град на видео: