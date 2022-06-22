Град размером с грецкий орех выпал в Волчихинском районе Алтайского края
Всё произошедшее попало на видео
22 июня 2022, 09:45, Никита Черников
Фото: «В курсе 22»
21 июня в Волчихинском районе Алтайского края выпал крупный град, сообщает «В курсе 22».
Согласно снимкам, градины достигали размера грецкого ореха. Сколько времени бушевала стихия, не уточняется, но не исключено, что из-за такого обстрела урожай сельчан оказался подпорчен.
Местные также сняли град на видео:
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