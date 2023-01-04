Из речки на Алтае спасли 4,5 тонны задыхавшейся рыбы

Вылавливали, помещали в бочки и перевозили из одной реки в другую

04 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Камне-на-Оби в ходе «спасательной операции» в реку Обь выпустили 4,5 тонны рыбы, выловленной в реке Суева, пишут «Каменские известия».

Специалисты ещё 23 декабря 2022 года заметили, что рыба подошла к роднику — вышла на свежую воду, поскольку зима началась с сильных морозов и вода местами промёрзла до дна. Неделю наблюдали за молодью, а после решили перевозить.

«С 14:00 дня до 12:00 часов ночи каменская рыбоохрана совместно с рыбзаводом с привлечением общественности вычерпывала рыбу из Суевы, чтобы перебросить её в Обь», — отмечает издание.

Чтобы спасти 4,5 тонны рыбы, совершили восемь рейдов: в каждом в бочках вывозили по 300-400 килограммов молоди, шестнадцать бочек перевезли в Обь до полуночи.

Как пояснил государственный инспектор Алтайского отдела рыбоохраны Николай Рахманов, вывезли основную массу рыбы, чтобы оставшиеся смогли отдышаться.