Карантин ввели в пригороде Барнаула из-за неизлечимой болезни лошадей

Снимут ограничения только после убоя последнего больного восприимчивого животного и получения двукратных отрицательных анализов с интервалом в месяц

18 января 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории посёлка Центрального в пригороде Барнаула ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей, сообщает "Толк".

Очагом заболевания определена территория личного подсобного хозяйства. Меру ввели в декабре 2022 года, но ограничения всё ещё действуют. В этот период запрещён вывоз восприимчивых к болезни животных, кроме тех, что отправляются на убой.

Снимут карантин только после убоя последнего больного восприимчивого животного и получения двукратных отрицательных анализов с интервалом в месяц.

Справка. Инфекционная анемия лошадей – неизлечимая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения. В естественных условиях ею болеют преимущественно лошади, ослы и мулы. Все заболевшие животные уничтожаются.