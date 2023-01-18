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Карантин ввели в пригороде Барнаула из-за неизлечимой болезни лошадей

Снимут ограничения только после убоя последнего больного восприимчивого животного и получения двукратных отрицательных анализов с интервалом в месяц

18 января 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На территории посёлка Центрального в пригороде Барнаула ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей, сообщает "Толк".

Очагом заболевания определена территория личного подсобного хозяйства. Меру ввели в декабре 2022 года, но ограничения всё ещё действуют. В этот период запрещён вывоз восприимчивых к болезни животных, кроме тех, что отправляются на убой. 

Снимут карантин только после убоя последнего больного восприимчивого животного и получения двукратных отрицательных анализов с интервалом в месяц.

Справка. Инфекционная анемия лошадей – неизлечимая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения. В естественных условиях ею болеют преимущественно лошади, ослы и мулы. Все заболевшие животные уничтожаются.

 

Комментарии 2

  • Соседнее от конефермы хозяйство столкнулось с неприятностью. До конефермы не доберется вирус, наши лошади не контактировали с лошадьми с того хозяйства Очень жаль заболевших лошадок, хозяева бьются за их жизнь, считают ошибкой, отправляли анализы повторно в Новосибирск, там подтвердился ИНАН (так называется заболевание), насколько мне известно, хотят отправить еще раз в лабораторию в Москву. Болезнь действительно не лечится, переносится зачастую без симптомов, по-этому узнали о ней, когда хозяйка хотела переставить лошадь с частного хозяйства на другую конюшню (чтобы лошадь перевезти с места на место, необходимо сдать анализы) К людям и к спортивной деятельности конефермы никак эта болезнь не относится. Лошади конефермы здоровы, согласно результатам анализов. Карантин соблюдается. Лошади за пределы территории не выходят, ввоз других лошадей так же не осуществляется.
    18 января, Гость   Ответить
  • Всё врут, экстрасенсы просят предупредить, у кого есть живность, не сдавать никаких анализов, всё вымышленное, будут отбирать и коров, и свиней под видом вируса, и использовать животных в личных интересах
    19 января, Гость   Ответить
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