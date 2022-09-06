«Кислотная вонь». Кто отравляет воздух жителям Рубцовска и когда они смогут дышать спокойно?

Жители микрорайона Южный в Рубцовске уже три года жалуются на невыносимый запах по ночам. Они подозревают, что воздух загрязняет один из двух заводов (или оба), расположенных неподалёку. Производят там вовсе не палочки «Твикс», а асфальт. В прошлом году работу одного предприятия уже приостанавливали за экологические нарушения, и горожане смогли спать спокойно. Но недолго: завод снова работает, а люди опять жалуются на зловоние.

В начале сентября в Рубцовск приехала межведомственная комиссия, чтобы установить причину ядовитого запаха и наказать виновных. Но жители опасаются, что расследование закончится ничем.

О том, что за «кислотная вонь» накрывает микрорайон в Рубцовске, откуда она взялась и почему местные не надеются на проверки, — в материале amic.ru.

«Кому понравится просыпаться от удушья?»

Микрорайон Южный в Рубцовске — это частный сектор, многоквартирные дома и соседствующие с ними промзоны. Спать здесь с открытыми окнами невозможно, рассказала amic.ru одна из местных жительниц.

«По ночам весь район накрывает ужасной вонью. Очевидно, это запах горения нефтепродуктов, битума. Ощущение такое, что у тебя прямо под боком асфальт кладут. Мы все спим с закрытыми окнами, уже привыкли. Кому хочется проснуться от удушья? Людям реально плохо становится, это вред здоровью», — сетует женщина.

Похожими жалобами заполнены все интернет-сообщества Рубцовска. Вот что местные жители пишут в паблике «Типичный Рубцовск» во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены):

Нас в южной стороне города снова травят почти каждый вечер как стемнеет!!! Дышать невозможно! До каких пор нас будут травить???

Битумно кислотная вонь до тошноты

Вонь появляется периодически, в основном с северным ветром. В воздухе жёлтый дым витает, очень хорошо видно при свете фонарей. Иногда среди ночи.

Мы тоже задыхаемся, запах ужасный. Мне ночью плохо стало, дышать нечем.

О проблемах со здоровьем — не преувеличение. Из-за ужасного запаха даже приходится вызывать скорую, рассказала местная жительница Ольга.

«Это прям испытание нашего здоровья. Я вот скорую вызывала, мне было плохо. Давление было, головная боль страшная. Это после того как я ночью забыла закрыть окна в доме. И этот запах даже не выветривается», — пожаловалась она журналистам «Вести Алтай».

Причём проблема существует уже более трёх лет, пояснила amic.ru рубцовчанка Екатерина. Впервые едкий запах появился в городе в 2019 году. Летом 2021 года он исчез, поэтому местные смогли поспать спокойно. Но летом 2022-го «битумная вонь» вернулась вновь. «Уже забыли, как пахнет утро», — иронизируют администраторы «Типичного Рубцовска».

Фото: Mash Siberia

Мазутные реки и асфальтные берега

Рубцовчане считают, что причина зловония — асфальтосмесительный завод, который работает неподалёку. Предприятие находится на Веселоярском тракте и принадлежит экс-депутату АКЗС Артаку Махсудяну. Именно на него местные и жаловались в 2019 году.

Тогда Роспотребнадзор провёл проверку и выявил в Южном повышенное содержание фенола в воздухе. А прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе предприятия. В 2020-м правоохранители предписали заводу убрать с производственной площадки коммунальные отходы, отходы чёрных металлов и дизельного топлива, а также поставить на государственный учёт объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Махсудян не смог вовремя выполнить все требования, и летом 2021-го суд приостановил деятельность завода.

Рубцовчанка Екатерина замечает, что после этого зловонные выбросы «удивительным образом» прекратились. Временно.

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А в 2022-м предприятие вновь начало работать. Но Махсудян уверяет, что к появлению вони его завод не имеет никакого отношения.

«Конечно, я уверен, что мы ни при чём. Все необходимые документы у меня на руках. Я открыт, приезжайте, я вам всё покажу», — рассказал он журналисту amic.ru.

Махсудян подчеркнул, что он не один в округе занимается производством асфальта. Например, такой же завод есть на ул. Красной — это гораздо ближе к жилым кварталам, чем предприятие экс-депутата.

Кроме того, бизнесмен рассказал об огромных реках мазута, которые текут по территории заброшенной тепловой станции. Вполне возможно, они источают ядовитый запах, предположил Махсудян.

«Там почти тысяча тонн мазута. Тепловая станция раньше на нём работала. Ну или сливает кто-то, я не знаю», — пояснил предприниматель.

Мазутные водоёмы в Рубцовске / Фото: Mash Siberia

Но местные в версию с мазутом не верят.

«Да, Махсудян показал нам эти реки мазута. Это, конечно, очень плохо. Но мы там были, и запах от этих „водоёмов“ не исходит. Даже жарким днём, когда палит солнце, там можно спокойно находиться. Это очень слабая версия», — считает Екатерина.

А вот второй асфальтный завод люди тоже подозревают в «грязных делах».

«Для нас вообще стало удивлением, что у нас под носом появился ещё один завод. Причём в 2021-м, когда запах пропадал, он выглядел разобранным, неработающим. А сейчас действует. Поэтому всё может быть», — предположила рубцовчанка.

По её словам, жителям Южного уже неважно, кто именно виноват. Главное — чтобы запах, наконец, прекратился.

«Пусть работают себе, но где-нибудь за чертой города. Или так, как работали до 2019 года. Их не было слышно и видно. Видимо, потом что-то с технологией производства случилось. Должна же быть причина. Нарушение процесса, неисправность оборудования, что угодно. Это не наше дело, пусть органы разбираются», — рассуждает женщина.

«Разве это проверка?»

Кто именно отравляет рубцовский воздух, теперь выясняют профильные ведомства. 2 сентября в город с проверкой выехала межведомственная комиссия. В состав рабочей группы вошли представители прокуратуры, Роспотребнадзора и регионального эконадзора Минприроды Алтайского края. Цель поездки — проверить деятельность двух асфальтных заводов.

Выездная проверка уже прошла, но результатов пока нет. Артак Махсудян уверен, что никаких нарушений в работе его предприятия выявлено не будет.

Впрочем, местные, которые вместе со специалистами побывали на заводах, уже недовольны проверкой. По словам Екатерина, она проходила очень странно.

«Были на заводе на Веселоярском тракте. Завод в ходе проверки так и не запустили на полную мощность. Только по нашей просьбе прогрели один котёл, хотя их там много. Грели его от силы десять минут. Проверяющие сделали фото дыма и потушили огонь. А специалисты Роспотребнадзора в это время делали замеры в Южном. Ну что они там найдут? Очевидно, что при таких условиях результаты не могут содержать достоверные сведения о вредных выбросах», — пожаловалась женщина.

Тем не менее она всё же надеется, что истина будет найдена. В пресс-службе алтайской прокуратуры amic.ru пояснили, что опубликуют результаты проверки в самое ближайшее время.

А местные иронично отметили, что пока в городе были «ревизоры», никаких ядовитых запахов по ночам не было. Но когда проверка уехала, рубцовчанам снова пришлось закрывать окна. Ночью над Южным продолжает стоять смрад.