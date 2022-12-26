Краснокнижную выдру заметили в Алтайском заповеднике

Речная выдра занесена в Красную книгу Республики Алтай как редкий вид

26 декабря 2022, 12:58, Илья Звягинцев

Фото: Алтайский заповедник

В Алтайском заповеднике заметили краснокнижную выдру. Об этом рассказали в социальных сетях заповедника.

За животным наблюдала государственный инспектор заповедника Светлана Кульбацкая. Отмечается, что речная выдра занесена в Красную книгу Республики Алтай как редкий вид. Популяция этих животных постоянно сокращается.

По мнению териолога Алтайского заповедника Юрия Калинкина, выдра действительно редкий вид, реальная численность в заповеднике — 40-50 особей.