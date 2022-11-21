Кролику-гиганту из барнаульского зоопарка привезут беременную крольчиху

В барнаульский зоопарк «Лесная сказка» привезут беременную крольчиху, сообщил «Российской газете» директор Сергей Писарев.

Также он рассказал и о гигантском кролике, фотографией которого накануне поделился в соцсетях.

По словам Писарева, четырёхлетнего самца по кличке Тимоша приобрели в одном из хозяйств региона в этом году. Он относится к породе дойче ризен (немецкий великан), представители которой славятся своими огромными размерами и, соответственно, большим количеством мяса.

«Но для нас он представляет интерес главным образом как обитатель зоопарка», — сказал директор зверинца и добавил, что скоро в «Лесную сказку» также привезут беременную крольчиху. Первое потомство великаны дадут до конца года.

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