Крупный экотехнопарк и четыре мусоросортировочных комплекса появятся в Алтайском крае

Российский экологический оператор построит в Алтайском крае крупный экотехнопарк и четыре мусоросортировочных комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. РЭО уже подписал дорожную карту с представителями региона.

Объекты возведут в рамках национального проекта “Экология”. Всего в Сибирском федеральном округе появится 50 объектов обработки твёрдых коммунальных отходов общей мощностью 5,9 млн тонн в год. Объём инвестиций оценивается примерно в 60 млрд рублей.

Также, например, в Томской области построят 10 перерабатывающих комплексов и завод по утилизации полимерных отходов. В Новосибирской области до конца 2024 года появятся семь комплексов по обработке КПО мощностью более одного миллиона тонн отходов в год. В Республике Алтай возведут три сортировочных объекта.

Ранее сообщалось, что территория заповедника “Тигирекский” в Алтайском крае увеличится на 41,3 тыс. га и составит более 82,8 тыс. га.