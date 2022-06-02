Крысы, суды и скандалы. Кто виноват в мусорном коллапсе в Рубцовске и что теперь делать?

Жители Рубцовска с начала весны жалуются на мусорный коллапс. Отходы с мусорных площадок не вывозят: те превращаются в свалки, которые становятся местом обитания крыс и бродячих собак. Управляющие компании завалены жалобами жильцов, а регоператор «ВторГеоРесурс» и администрация Рубцовска в социальных сетях обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. В ближайшее время они собираются судиться. Кто виноват и можно ли справиться с мусорным кризисом в Рубцовске, разбирался amic.ru.

Новости

Общество Единственный алтайский регоператор, сортирующий мусор, накопил долги и собирается стать банкротом

Мусорная катастрофа

На контейнерных площадках в Рубцовске лежат горы мусора. Жители города публикуют фотографии и возмущаются в соцсетях, ходят по инстанциям. Но пока всё тщетно. Свалки продолжают расти. Например, говорят рубцовчане, на улице Тракторной, 56, отходов было так много, что мусорная куча «захватила» участок проезжей части.

Мусорные завалы фиксировали на бульваре Победы, улицах Алтайской, Пролетарской, Рихарда Зорге, Тихвинской, Тракторной, Юбилейной и других. В администрации Рубцовска amic.ru рассказали, что самые проблемные площадки находятся в районах малоэтажной застройки, а именно на улицах Мира, Ленинградской и Краснознаменской.

Рубцовчане жалуются, что живут словно на помойке. «Бьют тревогу даже инспекторы по пожарной безопасности», — написала одна из горожанок 18 мая в сообществе «Барнаул 22». Город становится опасным: мусор привлекает крыс и бродячих собак.

«Краснознаменская, 88. Свалка. В начале апреля последний раз вывозился мусор. Рядом находится детский садик, тут же детская больница, роддом и спортивная детская школа. На первых этажах жилых домов завелись крысы! И так по всему городу, кроме коттеджного посёлка и тех улиц, где проживают чиновники. Люди готовы нанимать машины за свой счёт и вывозить мусор к дверям администрации, но это же наказуемо. А не выполнять свои прямые обязательства — не наказуемо?» — возмутилась горожанка.

Мусором завалены также площадки на улице Комсомольской, 136, в переулке Гражданском, 41. «Весь мусор летит к ним во двор. Когда жарко, во дворах стоит ужасная вонь, на свалке копошатся крысы, у площадок бегают собаки», — рассказала amic.ru жительница дома № 41 в пер. Гражданском.

В администрацию города не попасть — по словам рубцовчан, чиновники не ведут личный приём граждан — мол, из-за ковида, а дозвониться до ответственных лиц по телефонам трудно. Женщина, проживающая в переулке Гражданском, 41, отмечает, что администрация в открытую смеётся над звонками горожан, чиновники говорят, что ничего убирать они не должны.

Регоператор «ВторГеоРесурс» с жителями разговаривает, это подтверждают как рубцовчане, так и он сам. Компания отвечает на звонки и на комментарии в соцсетях — во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Как отмечают горожане — представители организации проявляют отзывчивость и выказывают желание помочь. Однако управляющие компании заявляют, что на деле взаимодействия с ним не видят. Об этом говорит и директор УК «Светлова» Наталия Поломошнова, к тому же, по её словам, им связаться с регоператором удаётся с трудом.

Свалка на ул. Комсомольской, 136 / Фото предоставлено жителями Рубцовска

Как всё началось?

Регоператор «ВторГеоРесурс» работает с ТКО в Рубцовске с 2019 года по контракту с администрацией города.

По соглашению регоператор должен вывозить твёрдые коммунальные отходы. А крупногабаритный мусор, ветки и прочее, не относящееся к ТКО и не хранящееся в контейнерах, должен отвозить на свалки собственник участка (либо управляющая компания, либо администрация).

Жалобы от жителей, как говорят в администрации Рубцовска, начали поступать весной 2022 года. Люди негодовали, что регоператор нарушает графики вывоза ТКО и почему-то «вывозит мусор выборочно», не из всех контейнеров.

Во «ВторГеоРесурсе» с обвинениями не согласны. В ответе на запрос amic.ru в компании утверждают, что серьёзных проблем с вывозом ТКО у них не было и нет. А свалки образуют отходы, которые регоператор вывозить не должен.

«Проблемы начинают возникать, когда жители складируют в баки и возле них отходы, не относящиеся к ТКО, — ветки, траву, бетонные блоки и даже, простите, навоз. Эти кучи быстро „обрастают“ другим мусором, в том числе и пакетами с ТКО, образуя настоящую свалку. Не все жители понимают, что для ТКО существуют контейнеры, а на землю бросать отходы запрещено», — объясняет регоператор amic.ru.

В итоге переполненные баки ломаются, подъезд к контейнерам затруднён, страдает и погрузочная техника, отмечают в компании. Парк контейнеров за последние несколько месяцев поредел более чем на 240 единиц: 163 из них сломано, 75 сгорело, а шесть бесследно исчезло, заявили во «ВторГеоРесурсе».

По словам регоператора, сейчас такие «свалки» практически на всех контейнерных площадках города за редким исключением. Некоторые управляющие компании всё же вывозят мусор со «своих» площадок.

Свалка в Рубцовске / Фото предоставлено жителями

А вот на муниципальных землях свалки продолжают расти. И, как утверждает регоператор, власти города проблему не решают: вроде как денег на это в бюджете Рубцовска на 2022 год нет.

«За апрель 2022 года нами выявлено порядка 50 мест несанкционированного размещения ТКО только в секторе многоквартирных домов. Большинство из этих свалок находятся именно на муниципальных землях. Проблемных адресов очень много: Краснознаменская, 88, Громова, 10, Тракторная, 56а, Северная, 14, и так далее», — рассказал регоператор.

Зачастую приходится вывозить мусор, не относящийся к ТКО: сортировать на месте просто невозможно. А когда нерадивые горожане забивают контейнеры тяжёлым строительным мусором, приходится привлекать и дополнительную технику — самосвал и трактор-погрузчик, и это опять непокрытые расходы, говорят во «ВторГеоРесурсе». В компании отмечают: каждый год вывозят около 15 тысяч квадратных метров «не своих» отходов.

«ВторГеоРесурс» указывает, что даже в частном секторе приходится работать за свой счёт, не возместили компании и расходы на установку контейнеров.

«Операторы по транспортированию ТКО за свой счёт установили 25 сетчатых контейнеров на смену ранее сломанным или сожжённым, хотя делать это совершенно не обязаны. От администрации — одни разговоры о готовности обеспечить жителей необходимым количеством мусоронакопителей. За все три с половиной года можно по пальцам пересчитать число установленных ими баков», — говорят во «ВторГеоРесурсе».

Оператор уверяет, что готов убирать и несанкционированные свалки «в долг». Тормозит процесс бюрократия: нужно оформить кипу бумаг.

«У площадки может быть сразу несколько ответственных управляющих компаний, для каждой из которых готовится отдельный пакет. Ошибиться нельзя, иначе суд отклонит наше требование о возмещении расходов, а мы — не благотворительная организация и не можем постоянно делать чужую работу за свой счёт», — объясняют в компании.

Мусорная площадка в Рубцовске / Фото предоставлено компанией «ВторГеоРесурс»

В администрации Рубцовска отмели обвинения «ВторГеоРесурса» и заверили amic.ru, что работы по ликвидации свалок власти ведут. В 2021 году на это потратили порядка 2 млн рублей из городского бюджета. А в 2022 году отработали два контракта по ликвидации несанкционированных свалок и вывезли около трёх тысяч кубометров мусора. Третий контракт, отмечают в мэрии, сейчас готовится к подписанию.

Конфликт с администрацией

По словам представителей регоператора, они несколько раз направляли мэру города Дмитрию Фельдману уведомления о необходимости ликвидировать свалки на муниципальной территории, а также о невозможности оказания услуг из-за отсутствия подъезда к площадкам. Регоператор поднимал вопросы на общем совещании в Минстрое, но всё безрезультатно.

Кроме того, в компании заявили, что администрация их оклеветала. Теперь решать спорные вопросы регоператор намерен в «судебном порядке».

«О проблемах в своём городе господин Фельдман в курсе, но решать, видимо, ничего не собирается. Более того, все три с половиной года нашей работы в качестве регоператора администрация муниципалитета на постоянной основе всячески старается нас оклеветать. Например, на недавней общей видеоконференции с Минстроем открыто заявили, что по городу у нас работает только один мусоровоз. Но жители-то всё видят. Поэтому мы переходим от попыток переговоров в сугубо правовое поле для решения всех назревших вопросов», — отмечает регоператор.

«ВторГеоРесурс» утверждает, что недавняя проверка Минстроя доказала: все машины регоператора штатно работают на маршрутах, и это расходится со словами мэрии. К тому же, проверив работу регоператора, ведомство установило, что твёрдые коммунальные отходы «ВторГеоРесурс» убирает в штатном режиме, и контейнеры не переполнены.

«Сбор и вывоз отходов в Рубцовске осуществляется с площадок накопления согласно санитарным нормам и правилам», — объяснил начальник отдела по обращению с ТКО алтайского Минстроя Александр Козлов в письме, которое имеется в распоряжении amic.ru.

По результатам проверки министр ЖКХ Алтайского края Иван Гилев поручил главам городских округов и районов собрать и вывезти не относящиеся к ТКО отходы. Этого до сих пор не сделано, отмечает регоператор.

В мэрии утверждают, что к обращениям регоператора относятся внимательно. А также дали понять, что к нему у властей есть серьёзные претензии. Однако их суть в администрации не прояснили.

Разрушенный бак / Фото предоставлено компанией «ВторГеоРесурс»

Любой платит дважды?

Пытаясь решить проблему со свалками, администрация города призывает управляющие компании убирать мусор, в том числе и на землях, за которые отвечает муниципалитет. Это их непосредственная обязанность, говорят власти.

Управляющие компании жалуются, что у них не хватает денег на уборку даже своих площадок. Жители платить дважды за услугу по вывозу мусора закономерно отказываются: они уже заплатили за это регоператору.

Директор УК «Светлова» Наталья Поломошнова утверждает, что вывоз крупногабаритного мусора тоже входит в состав платы регоператору. Но тот поступил хитро: убрал в апреле специальные баки для таких отходов. В итоге складывать крупногабаритный мусор стало некуда, говорит Поломошнова.

Сейчас самая удручающая ситуация со свалками сложилась на площадках УК «Светлова» на ул. Сидоренко, 22 и на ул. Октябрьской, 22.

«Только одна машина стоит шесть тысяч рублей, за раз же нужно увезти несколько машин. По мере возможностей раз в месяц вывозим по три машины отходов, но это мало помогает. Мы обращались в администрацию, они пытаются всё это решить со „ВторГеоРесурсом“», — отмечает Поломошнова.

Впрочем, есть и противоположные примеры. Так, представитель УК «Центр» рассказал amic.ru, что у них проблем никаких нет и они вывозят мусор по мере его накопления.

Самое интересное, что к УК «Центр» относится дом № 41 в пер. Гражданском и рядом с ним есть проблемная мусорная площадка. Однако в УК утверждают, что она числится не за ними. За этой площадкой закреплено несколько домов, а «Центр» отвечает только за один.

Не могут договориться, кому платить и вывозить мусор и УК, чьи дома располагаются рядом со свалками по адресам Краснознаменская, 88 (здесь сбрасывают мусор семь домов) и Ленинградская, 2а (к одной площадке относится девять домов). Тот, за кем закреплена территория, убирать за всеми не хочет, а остальные помогать ему отказываются.

Свалка в пер. Гражданском рядом с домом № 41/ Фото предоставлено жителями

Что будет дальше?

В ближайшее время регоператор может вообще перестать выполнять свои обязательства. Он уже запустил процедуру банкротства. Одной из причин этого решения в фирме называют низкий тариф. Компания сейчас оспаривает его в Алтайском краевом суде. Второй причиной стала низкая собираемость платежей на начальном этапе работы в 2019-2020 годах, особенно среди сельского населения, которое составляет почти 50% Рубцовской зоны.

В организации ввели процедуру наблюдения. Как писал «Банкфакс», у регоператора сформировались долги на 178 млн рублей. Таких денег у «ВторГеоРесурса» нет, даже если продать всё имущество.

Однако в компании уверяют, что банкротство не повлияет на оказание услуг и «интересы жителей ущемлены не будут». По соглашению с алтайским Минстроем «ВторГеоРесурс» будет регоператором до 31 декабря 2022 года, и до этой даты он обещает доработать.

А вот в новом конкурсе участвовать не планирует: слишком непростые условия работы. К тому же во «ВторГеоРесурсе» считают, что на место нового регоператора администрация Рубцовска в лице заместителя мэра Олега Обуховича продвигает другую компанию — «АвтоСпецТехника».

«В СМИ и социальных сетях открыто заявляется, что именно эта организация готова взять на себя обязательства по сбору и вывозу ТКО в Рубцовске», — говорят в компании.

В администрации это обвинение опровергли, отметив, что регоператора выбирает не администрация Рубцовска, а Минстрой Алтайского края, поэтому определить новую компанию вместо «ВторГеоРесурса» власти города физически не могут.

На данный момент чёткого плана выхода из ситуации ни у кого нет. Наталия Поломошнова считает, что нужно менять закон и назначать одного ответственного за уборку площадок, а не распылять обязанности на собственника участка и регоператора.

«Кто вывозит мусор, тот и должен убирать площадку и обслуживать её. Пусть бы тариф был не 67 рублей, а 100 рублей, и люди бы платили за чистоту», — считает директор УК «Светлова».

По мнению регоператора, разрешить ситуацию можно только коллективными усилиями. Если они, муниципалитет, управляющие компании и граждане будут действовать сообща, то мусорные проблемы в городе можно ликвидировать.

Например, управляющие компании возьмут на себя оформление и содержание контейнерных площадок, администрация — работу с населением и оперативное решение вопросов по вывозу мусора, не относящегося к ТКО. Регоператор должен бесперебойно вывозить твёрдые коммунальные отходы на объекты сортировки и захоронения. А граждане — правильно эксплуатировать контейнерные площадки. И тогда, уверены представители регоператора, всё будет хорошо.

Кстати, в этом вопросе администрация с регоператором согласна. Власти говорят, что для исправления ситуации нужны совместные усилия. Управляющие компании должны своевременно убирать мусор, жителям надо своевременно бросать его в контейнеры, а регоператор должен чётко соблюдать графики вывоза ТКО. Но несмотря на это согласие, Рубцовск продолжает тонуть в мусоре.

Новости

Прочее Житель Барнаула показал развалившиеся контейнеры для мусора, в которых ничего не держится

Новости

Экология В Барнауле пожаловались на заваленную мусором аллею Целинников