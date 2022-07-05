Ликвидирован крупный лесной пожар на Алтае, с которым боролись 14 дней

В Алтайском крае 5 июля ликвидировали крупный лесной пожар в Угловском районе, причиной которого стала гроза, сообщает региональное Минприроды.

«Огнём пройдено 3409 гектаров государственного лесного фонда. Сколько из этой площади пострадало именно леса — предстоит определить лесопатологам в ходе инструментального наземного обследования. С огнём боролись 14 дней», — рассказали в ведомстве.

Для тушения перебросили значительные силы и средства лесных пожарных формирований со всего края. Несколько раз в сутки проводили облёт и объезд территории для корректировки плана борьбы с огненной стихией.

На помощь пришли пожарные десантники из Республики Алтай. Также использовали самолёт БЕ-200.

Пожарные из Республики Алтай / Фото: vk.com/minprirodyak

Пожарные десантники в спецэкипировке несколько раз перебрасывалась на разные участки — занимались тушением огня с применением противопожарных ранцев, проброской песком тлеющих участков раскалённой почвы, распиловкой поваленных и повреждённых огнём деревьев.

«На текущий момент в юго-западной части Алтайского края продолжает сохраняться высокий класс пожарной опасности. Все пожарные расчёты находятся в полной готовности оперативно реагировать на складывающуюся лесопожарную обстановку», — подчеркнули в ведомстве.

Минприроды выразило благодарность всем участникам ликвидации крупного лесного пожара.