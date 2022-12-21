Массовое озеленение крыш планируют начать в России

При благоустройстве российских городов планируют начать использование экологичных технологий, таких как умное освещение и озеленение крыш. Этот вопрос должен быть проработан Минстроем к 2024 году.

«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зелёные кровли — это важные составляющие городской ткани», — цитируют «Известия» главу архитектурного бюро MAD Architects Марию Николаеву.

Как отмечают эксперты, использование подобных решений позволит сэкономить на электроэнергии. Также указано, что зелёные кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это поможет тратить меньше денег на коммунальные услуги.