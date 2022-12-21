НОВОСТИЭкология

Массовое озеленение крыш планируют начать в России

Зелёные кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом

21 декабря 2022, 10:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

При благоустройстве российских городов планируют начать использование экологичных технологий, таких как умное освещение и озеленение крыш. Этот вопрос должен быть проработан Минстроем к 2024 году.

«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зелёные кровли — это важные составляющие городской ткани», — цитируют «Известия» главу архитектурного бюро MAD Architects Марию Николаеву.

Как отмечают эксперты, использование подобных решений позволит сэкономить на электроэнергии. Также указано, что зелёные кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это поможет тратить меньше денег на коммунальные услуги.

Комментарии 12

  • И так крыши текут, кто поливать насаждения будет? Автоматика? за счет жильцов?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что они курят? У нас зимой -35-40 не редкость. Что получается, когда елочки высаживают в каменные трубы, как на перекрестке Строителей-Кр. Армии, мы все видели. Ну корни же вымерзнут. Даже у травы, вернее, у травы скорее - какой там слой грунта будет? А гидроизоляция, а дренаж, а полив, а уход... Да та экономия сто раз боком выйдет. Или они считают, что можно просто навалить на крышу земельку и ниче больше не делать?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Извиняюсь, Сов. Армии, аж буковки забываю от офигения)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • В новых регионах России?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Это точно не для маскировки таки ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ну в стране всё сделано, всё процветает....
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какая к свиньям маскировка, когда как сумасшедшие выпиливают деревья и трамбуют дворы под стоянки своих корчей?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Очень интересно , кто такой "умный"-придумал такую чушь. Пусть напишут имя этого человека. Страна должна знать своих "героев".
    21 декабря, Гость   Ответить
  • это просто шифер поросший мхом = зеленая крыша Они попятчелись .
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Было это уже - землянка, блиндаж.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • кто такой "умный"-придумал такую чушь - а че сразу чушь-то. Вы видели, как у нас в те каменные трубы кажинный год новые елочки подсаживают? Кому-то неплохой заработок. Так же и тут будет - все будет дохнуть, а они "обновлять". И так раз за разом.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А во время дождей сверху будет литься грязь? от земли. Нет? Но я сначала поняла, что крыши покрасят в зелёный цвет.
    22 декабря, Гость   Ответить
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