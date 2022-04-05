МЧС: ледоход на Оби в Барнауле начнётся через три дня

Начало ледохода на реке Оби в Барнауле ожидается уже в субботу, 9 апреля. Такой прогноз был сделан на совещании в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Спасатели отмечают, что вскрытие рек, как ожидается, случится на 6-8 дней раньше среднемноголетних наблюдений. В таких условиях выход на лёд становится опасным.

Начальник ведомства Александр Макаров также сообщил, что в целом по региону оперативная обстановка на сегодня спокойная, уровень рек ниже критических отметок.

«Мы осуществляем контроль по югу края на реках Алей и Чарыш, там работают две оперативные группы, для мониторинга также привлекаем беспилотную авиацию. Исходя из прогноза потепления и активного таяния снега, а также дождей, мы ожидаем прибывание воды в реках, но без достижения критического уровня. В настоящее время подтопленных домов или объектов экономики в крае нет», — заключил он.

На совещании также стало известно, что в крае уже активно проводятся противопаводковые мероприятия: специалисты выполняют распиловку льда, вывозят снег, очищают ливневые стоки, чистят водоотводные каналы.