Мёртвого питона нашли в мусорном баке в Новосибирске
Находка была сделана на улице Узловой
21 ноября 2022, 09:15, Никита Черников
Жительница Новосибирска утром 19 ноября обнаружила мёртвого питона в мусорном баке.
Как рассказала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск», находка была сделана на улице Узловой в Октябрьском районе.
На прикреплённом к публикации снимке можно заметить, что животное хозяин выбросил вместе с мусором в обычном пакете из супермаркета.
Ранее amic.ru рассказал, что делать, если умер питомец, и как правильно хоронить животных.
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