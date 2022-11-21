Мёртвого питона нашли в мусорном баке в Новосибирске

Жительница Новосибирска утром 19 ноября обнаружила мёртвого питона в мусорном баке.

Как рассказала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск», находка была сделана на улице Узловой в Октябрьском районе.

На прикреплённом к публикации снимке можно заметить, что животное хозяин выбросил вместе с мусором в обычном пакете из супермаркета.

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