На Алтае бобры могли убить всю рыбу в озере

Массовая гибель рыбы случилась в озере Клубничном в Залесовском районе Алтайского края, сообщает «Толк».

В произошедшем сейчас разбираются специалисты Минприроды, Рыбнадзора и Следственного комитета. Точные причины пока не установлены, но одна из версий — во всём виноваты бобры.

«В это озеро впадает ручей, и бобры перекрыли приток сюда, а задвижка была неисправна, пропускала воду и вода ушла самостоятельно. Но это надо устанавливать», — рассказал руководитель ГО ЧС Залесовского муниципального округа Вячеслав Игренев.

Ранее также появилась информация о том, что кто-то специально открывает задвижку и спускает воду из озера, но начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды края Сергей Дегтярь считает, что хоть задвижка и протекала, но запас воды в озере восполнялся из ручья. Сотрудник Росрыболовства Иван Царёв также отметил, что информации о том, что кто-то мог специально навредить, пока нет. По его словам, явная причина случившего — неисправность задвижки водопропускного сооружения.

В данный момент ведётся административное расследование. В ближайшие дни рабочие вычистят дно, починят затвор и откроют дамбу, чтобы восстановить озеро.