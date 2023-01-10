На Алтае двое мужчин попались полицейским с убитой косулей

Разрешения на охоту у сельчан не было

10 января 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Шебалинском районе Республики Алтай полицейские задержали двух браконьеров, сообщили в региональном МВД.

Подозреваемых в незаконной охоте участковые поймали во время рейда. Предварительно установили, что мужчины без лицензии на добычу косули из зарегистрированного ружья застрелили животное в окрестностях села Ильинка.

«Мужчины передвигались на легковом автомобиле в ночное время, несколько раз попав в поле зрения стражам правопорядка. Сотрудники полиции проследовали к месту остановки автотранспорта, который был припаркован у дома одного из мужчин. В ходе осмотра дворовых построек стражи порядка обнаружили подозреваемого и тушу убитого животного», — рассказали в ведомстве.

Второй сельчанин попытался скрыться, но его задержали. Мужчин доставили в отделение, где они признали вину, отметив, что собирались в дальнейшем съесть мясо убитой косули. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).