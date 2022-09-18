На Алтае отец и сын получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев на 33 тысячи рублей

Лесорубов поймали в Немецком районе

18 сентября 2022, 12:25, Никита Черников

В Алтайском крае осудили двух «чёрных» лесорубов из Немецкого национального района, сообщили в региональном МВД.

«11 мая 2022 года неизвестные лица незаконно вырубили шесть берёз в Знаменском лесничестве, участок которого располагается в Немецком районе. Сотрудники полиции установили подозреваемых в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались двое местных жителей, 1954 и 1982 годов рождений, — отец и сын», — говорится в сообщении.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 33 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), его уже расследовали и рассмотрели в суде.

«Суд вынес решение в отношении обвиняемых — два года лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев каждому», — заключили в ведомстве.

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