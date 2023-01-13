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На Алтае сняли живую змею на снегу

Люди предположили, что пресмыкающееся кто-то выбросил из дома

13 января 2023, 08:15, ИА Амител

 

В Кош-Агачском районе Республики Алтай в январе заметили живую змею на снегу. Сообщение об этом размещено в группе Barnaul 22.

"Пресмыкающиеся с осени впадают в спячку. А тут вот такое..." — сказано в публикации.

На видео можно заметить, что животному не понравилось появление людей, при этом, судя по всему, оно находится в тяжёлом состоянии. Некоторые предположили, что змею просто кто-то выбросил из дома.

Отметим, что зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда воздух прогревается до +5...+6 градусов. В зависимости от погоды каждый год это происходит в разное время, но уже в конце апреля – мае начинается пик их активности, который заканчивается в июне.

 

Комментарии 7

  • Не троньте! Это моя тёща, вышла погулять, по магазинам...
    13 января, Гость   Ответить
  • Ну и что в концовке со змеёй то?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ну и что в концовке со змеёй то? ------ Нужно уточнить у предыдущего оратора, это же его теща по магазинам пошла))))
    13 января, Гость   Ответить
  • Нифига подобного, это ничья не тёща, а моя вторая бывшая жена. Точнее, её прижизненная реинкарнация. ...она, типа, живая, но иногда прощёлкает крик петуха, вот и мучается в образе потом...
    13 января, Гость   Ответить
  • А что чья-то тёща не может быть второй бывшей? Привет собрат!
    13 января, Гость   Ответить
  • Ну, я же про конкретное существо говорю- оно не может быть чьей-то тёщей по причине отсутствия дочери.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, по причине отсутствия дочери. === Она свою дочь от Вас скрывала!
    13 января, Гость   Ответить
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