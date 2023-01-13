На Алтае сняли живую змею на снегу

Люди предположили, что пресмыкающееся кто-то выбросил из дома

13 января 2023, 08:15, ИА Амител

В Кош-Агачском районе Республики Алтай в январе заметили живую змею на снегу. Сообщение об этом размещено в группе Barnaul 22.

"Пресмыкающиеся с осени впадают в спячку. А тут вот такое..." — сказано в публикации.

На видео можно заметить, что животному не понравилось появление людей, при этом, судя по всему, оно находится в тяжёлом состоянии. Некоторые предположили, что змею просто кто-то выбросил из дома.

Отметим, что зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда воздух прогревается до +5...+6 градусов. В зависимости от погоды каждый год это происходит в разное время, но уже в конце апреля – мае начинается пик их активности, который заканчивается в июне.