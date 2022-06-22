На территории Солонешенского района, где собирались добывать золото, нашли краснокнижные растения

Участок для добычи золота в Солонешенском районе не прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Минприроды отметили, что на участке, где планировали разрабатывать недра, растут растения, занесённые в Красную книгу. В таких местах запрещается любая хозяйственная деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

«Учитывая, что данные виды занесены в Красную книгу РФ, вопрос возможности добычи полезных ископаемых золотодобытчикам необходимо прорабатывать на уровне Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Проблема заключается в том, что при проведении работ по добыче золота рабочие повлияют на экосистему, в которой находятся краснокнижные растения.

По второму участку, который рассматривает «Артель Солнечная», экспертиза проходит в данный момент.