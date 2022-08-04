«Не осталось даже травинки». На Алтае продолжают вырубать леса до «эффекта выжженной земли»

Леса в Алтайском крае продолжают массово вырубать, пишет «В курсе 22».

«Законна ли эта „санитарная“ вырубка, задаются вопросом жители края», — говорится в сообщении.

На одном из видео женщина отметила, что на территории Советского лесничества деревья пилили так, что даже уничтожили подстилку: «Здесь не осталось вообще ни одной травинки, ни кусочка, ни сосёнки, ничего, кошмар какой-то».

Другая жительница края отметила, что лесовозы превратили в «гармошку» дорогу Малышев Лог — Солоновка.

«Ленточный бор. По обе стороны — делянки. Лес выпиливают, просто выпиливают всё. С 2001 года здесь живу, был густой лес, а сейчас вот что делают», — рассказала она на видео.