По меньшей мере 77 человек погибло в результате урагана «Иэн» в США

В результате урагана «Иэн» в американских штатах Флорида и Северная Каролина погибли как минимум 77 человек, сообщает NBC News.

«Иэн» обрушился на Флориду в среду, 28 сентября, со скоростью ветра 150 миль в час.

Шторм стал причиной сильного наводнения, масштабных разрушений и проблем с подачей электричества.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Местные власти предупреждают, что число погибших может ещё возрасти. Издание называет «Иэн» одним из самых сильных ураганов, когда-либо обрушивавшихся на США.

По данным Национального центра ураганов, шторм всё ещё имеет максимальный устойчивый ветер со скоростью 35 миль в час.

Видео: Max Olson Chasing / YouTube