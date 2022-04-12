Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах подписал постановление о начале пожароопасного сезона. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот период жителям запрещается разводить костры вблизи деревьев и местах с подсохшей травой, выбрасывать горящие спички, окурки и стекло, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Кроме того, нельзя оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах, а также заправляться при рабочем двигателе, курить вблизи машин и так далее.

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В краевом МЧС отмечают, что только за понедельник, 11 апреля, в регионе потушили 54 пожара, в том числе 46 случаев — горение мусора и травы. Всего же, по данным космического мониторинга, зафиксировано более 120 активных термоточек.

«По результатам работы надзорных органов выявлены нарушения правил пожарной безопасности, составлено 7 протоколов, вынесено более 40 предостережений», — говорится в сообщении.