Экологическая катастрофа? Правда ли, что Пивоварка может засохнуть из-за засорения питающих её озёр

Жители Барнаула в социальных сетях бьют тревогу из-за засорения сети озёр, питающих реку Пивоварку. По их словам, из-за мусора может случиться экологическая катастрофа, ведь водоёмы высыхают, родники забиваются, и следом может погибнуть река. Amic.ru узнал у экспертов, действительно ли есть угроза Пивоварке и можно ли исправить ситуацию.

Дело рук человека

20 июля в сообществе Barnaul22 во «ВКонтакте» жительница Барнаула Ольга Богданенко рассказала о гибели озера рядом с садоводством «Трансмаш». По её словам, это второе в цепи озёр, питающих реку Пивоварку. Первое было на Ипподроме и уже погибло, говорит она. У «Трансмаша» озеро с каждым годом становится меньше и вскоре пересохнет совсем, утверждает женщина.

«Скоро начнёт гибнуть и речка Пивоварка, если не спасти родники, которые питают озёра», — написала Ольга.

Корреспонденту amic.ru Ольга Богданенко рассказала, что раньше это был большой водоём. Отсюда садоводы брали воду для полива участков, но уже несколько лет озеро заваливают как строительным, так и бытовым мусором.

Отходы вываливают буквально машинами и никому до этого нет дела, утверждает горожанка.

Женщина говорит, что лишь однажды активисты организации «Чистый край Алтай», в которую входит и сама Ольга, вышли на очистку берегов. Но на ситуацию «это сильно не повлияло».

При этом активистка отмечает, что ни в какие надзорные органы, чтобы исправить ситуацию, местные жители не обращались. Мол, это бесполезно, потому что «все и так всё видят».

Высохшее озеро на «Трансмаше» / Фото: Barnaul22

Тем не менее алтайское Министерство природы на пост женщины в паблике Barnaul22 отреагировало. В ответе ведомство указывает, что данный пруд — искусственный водоём, в нём замкнутая экосистема и то, что вода уходит, — «это естественный процесс». Также в министерстве подчеркнули, что мусор — дело рук человека, но поскольку установить нарушителей, которые выбрасывают отходы, невозможно, «ответственность за захламление ложится на плечи владельца земли».

«Для установления владельца необходимо по координатам объекта изучить кадастровую карту, которая находится в открытом доступе. В зависимости от категории земли необходимо будет написать обращение гражданина в соответствующее ведомство», — посоветовали в Минприроды местным жителям.

Чуть позже в ведомстве на вопросы amic.ru уточнили, что водоём, о котором говорит Ольга, — это и не пруд, и не озеро, а объект пожарной части, который «к природе никакого отношения не имеет». Скорее всего, его когда-то создали на случай пожара.

«Это чисто искусственный объект, созданный, наверное, чтобы был какой-то резервуар с водой», — сообщили в ведомстве.

Что касается озёр, которые действительно образуют Пивоварку, то все они под ответственностью Росприроднадзора, указали в Минприроды.

Высохшее озеро на «Трансмаше» / Фото: Barnaul22

Уникальные уголки, которых не видно

Ольга Богданенко подчёркивает, что проблема мусора затронула все связанные с Пивоваркой водные объекты. В свалку превращаются все питающие реку озёра. Да и сама Пивоварка не в лучшем состоянии.

«Русло Пивоварки в жутком состоянии. Оно всё засыпано, дома стоят на отсыпах. Всё, что осталось, завалено бутылками и шинами», — возмущается женщина.

О том, что река в беде, говорят и экологи. Они подтвердили amic.ru, что риск пересыхания питающих Пивоварку озёр действительно существует, и это угрожает существованию реки.

И у Пивоварки, и у её родников большие проблемы, говорит доцент кафедры химической техники и инженерной технологии АлтГТУ Любовь Бельдеева. И связаны они с человеком и его воздействием на экосистему.

Во-первых, в реке собирается мусор. Во-вторых, ливневые стоки с дорог идут в реку и несут с собой грязь, которая затягивает родники. Пересыхание озёр также вредит реке, отмечает Бельдеева.

«Озёра питают реку подземными и поверхностными водами, и если они пересыхают, то река перестаёт существовать. Вода, которая должна была наполнить Пивоварку, не наполняет её. Появляется угроза реке. С территории идёт загрязнённый сток, а из русла поступает мало воды или не поступает совсем», — объясняет учёный.

Озёра, которые образуют Пивоварку, — это «уникальные уголки». И раньше общественность их чистила, говорит эксперт общественной палаты Алтайского края Геннадий Морозов. Однако теперь сил активистов явно не хватает, а потому озёра и реки засоряются. По словам Морозова, «порядка нет», потому что «у территории нет хозяина».

«Родники могут ослабевать, но когда всё заваливается мусором — это оказывает большое влияние на количество родников. Река такими темпами может вообще пересохнуть. Озёра надо поддерживать и чистить. Нужен хозяин, который бы отвечал за порядок», — считает эксперт.

По словам Ольги Богданенко, активисты периодически выходят на очистку прибрежных зон, но сил действительно не хватает и они обращаются за помощью в администрацию, однако оттуда получают «хамские» ответы, утверждает Богданенко. Зато положительные результаты некоторые чиновники приписывают себе в заслуги, говорит женщина:

«В прошлом году после третьей очистки Ляпихи ЦУР выдал репортаж, где заявили, что администрации Ленинского района и Научного городка провели акцию и вывезли мусор. Так вот, за три акции тут был только один представитель администрации».

Пивоварка / Фото: Barnaul22

Что делать?

Геннадий Морозов объясняет, что у муниципалитета сейчас просто нет денег на работы по очистке реки, а потому жизненно необходимо попасть в госпрограмму по сохранению водных объектов. И это нужно сделать в течение ближайших пяти-шести лет, полагает эксперт. Иначе река может умереть.

А пока нужно хотя бы не допускать слива в реку промышленных стоков, говорит Морозов. Любовь Бельдеева рекомендует прекратить воздействие на реку, чистить берега и родники, а также убирать заросли рогоза и провести предрасчистку русла.

При этом она подчёркивает: самодеятельностью активистам заниматься не нужно. Проблему должны взять на контроль специалисты, иначе можно нанести реке ещё больший вред.

«Никакой самодеятельности жителей не должно быть. Они писали, что у них есть энтузиаст, который может подогнать земснаряд и всё русло вычистить. У нас любой энтузиаст может прийти с земснарядом и начинать очищать русло, но какой ущерб он при этом нанесёт, ведь есть червяки, личинки, которые живут на дне, с них начинается экосистема», — объясняет эксперт.

Бельдеева рекомендует привлекать к спасению реки специалистов: учёных из института водных и экологических проблем, а также просить администрацию, «чтобы они заказали проект восстановления малых рек в городе». Что касается энтузиастов, то они уже сделали своё дело, когда привлекли внимание властей к проблеме, говорит Бельдеева.

Пивоварка / Фото: amic.ru

Пивоварка — это левый приток реки Барнаулки. Уже не первый год экоактивисты бьют тревогу и просят власти обратить внимание на водоём. В 2018 году в интернете появлялись фото и видео с большим количеством пластиковых бутылок, которые перегородили русло Пивоварки. В апреле 2022 года, в мае 2021 года, а также в 2018 году Пивоварка окрашивалась в разные цвета — то в белый, то в зелёный. Местные жители считают, что это происходит из-за слива в реку вредных отходов.

Между тем учёные Алтайского края разработали проект очистки Пивоварки от мусора. Его планируют реализовывать до 2025 года. В числе мероприятий — дноуглубительные работы.

Летом 2021 года в порядок уже привели территории от моста на улице Юрина до моста на проспекте Коммунаров и от дома № 34 на улице Микронной до моста на улице Юрина. Убрали прибрежную полосу, русло, вырубили засохший кустарник и выкорчевали пни.

Этим летом работы продолжили в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015−2025 годы». Очистку и углубление дна реки проводят в Железнодорожном районе Барнаула от улицы Юрина до улицы Микронной. С начала лета с Пивоварки вывезли 250 тонн мусора и поросли.

Идёт формирование и береговой линии. Отмечается, что углубление русла и очистка поможет предотвратить подтопление домов, расположенных вблизи русла реки.

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