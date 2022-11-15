Редкие кадры. Семейка диких кабанов прогулялась по селу в Алтайском крае

Лесники говорят, что эти животные даже в природе встречаются редко

15 ноября 2022, 15:44, Никита Черников
Фото: Минприроды Алтайского края / vk.com/minprirodyak

В Алтайском крае семейка диких кабанов — мама и три детёныша — неспешно прогулялись по селу Самсоново Шипуновского района. Кадрами с региональным Минприроды поделились местные лесники.

Специалисты предполагают, что звери забрели в населённый пункт в поисках пищи.

«Вообще их в лесу-то редко встретишь, не то что в селе. Нам очень повезло их увидеть», — рассказали в Шипуновском лесничестве.

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