Рубцовчане не могут открыть окна из-за запаха гари и дыма по всему городу

В Рубцовске жители жалуются, что практически не могут открыть окна на проветривание – в воздухе стоит едкий запах гари и дыма.

Пользовательница Instagram blogersha_rubtsovsk написала, что подобные сообщения поступают каждый день из всех частей города, а хуже всего приходится Черёмушкам. В комментариях возмущённые рубцовчане рассказывают о “химическом” запахе в воздухе, особо они отметили Гражданский переулок и Азовскую улицу, а также жёлтый дым с лесоперерабатывающего предприятия ЛДК.

“В Гражданском переулке, как в углярке. Не открывать окна невозможно, так как из-за такого температурного режима приходится всю зиму улицу отапливать. Ну и результат: каждый день моем окна, сажа ужасная, какие-то мелкие чёрные хлопья”, — жалуется один из горожан. “Живу на коттеджах, здесь практически все топят печи, но снег у нас белый, запаха гари нет, небо голубое, а вот над остальной частью города всё печально. Прямо видно, как небо затянуто дымом”, — пишет другой.

Ранее Росприроднадзор назвал Сибирь самым загрязнённым федеральным округом.