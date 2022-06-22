Самая скрытная птица. В Алтайском крае засняли пару черных аистов

Госинспектору КГБУ «Алтайприрода» с помощью современной техники удалось скрытно заснять гнездо черного аиста, одной из наиболее скрытных птиц. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Минприроды Алтайского рая, запечатлена пара взрослых пернатых, которые кормят и оберегают своих птенцов.

По всей видимости, инспектору удалось достаточно хорошо замаскировать скрытую камеру и редкие птицы не заметили присутствия человека возле своего гнезда.

Отметим, что от белого аиста птица отличается большей стройностью телосложения, несколько меньшими размерами, преобладанием чёрных тонов в оперении, заметно более скошенным к вершине профилем клюва. Кроме того, она не избегает летать над морем.