Снежные барсы уходят с российского Алтая в Монголию из-за бескормицы

Добровольцы помогали сотрудникам Алтайского биосферного заповедника исследовать трансграничную группировку ирбисов на крайнем юге Республики Алтай. Экспедиция проводилась с 27 мая по 5 июня, сообщает заповедник.

Только два случая

Волонтёры из разных уголков России должны были в суровых погодных условиях при снегопаде, шквалистом ветре и туманах проверить 30 зимних фотоловушек на 13 труднодоступных участках и установить новые на летний период.

Как выяснилось, с ноября прошлого года по май нынешнего на всех 30 фотоловушках было зафиксировано только два случая попадания в объективы барсов. Также эти барсы не попадали в поле зрение других фиксирующих приборов наблюдательной сети заповедника. Это, по мнению учёных, косвенно говорит о том, что, звери лишь ненадолго появлялись на российской территории.

Даже у самого результативного места, по наблюдениям прошлых лет, — у камня в урочище Богуты — впервые за всю историю мониторинга не было ни одного появления ирбисов.

В объективы автоматических фотокамер в этот раз попались самец (фиксация 11 декабря 2021 года) и самка с двумя барсятами (8 января 2022 года). И всё.

Почему исчезли барсы

По словам добровольцев, причиной отсутствия барсов на хребте Чихачёва является «катастрофическое сокращение кормовой базы». На фотоловушках были лишь единичные фиксации сибирских горных козлов. И если раньше в этом месте встречалось стадо в 20 голов, то теперь за всё время экспедиции удалось увидеть только четверых.

Горных баранов аргали на этой территории также стало значительно меньше.

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Прочее На Алтае впервые удалось профессионально сфотографировать снежного барса

Столь бедственная ситуация с поголовьем копытных на хребте Чихачёва наблюдается впервые за всю историю наблюдений, говорят участники экспедиции. То же самое они рассказывают и о проблеме с отсутствием снежных барсов.

Летом 2021 года здесь фотоловушки фиксировали только одного барса — другого самца по кличке Хоргай. Тогда как в предыдущие годы на хребте Чихачёва на Алтае в объективы камер попадались по 5-8 различных особей этого зверя.

Стал больше других кошек

Зато на исследуемой территории увеличилось количество фиксируемых диких котов манулов. Также тут начали попадаться бурые медведи, сообщают в заповеднике.

Что делать для восстановления популяции барса

По мнению сотрудников Алтайского биосферного заповедника, на перевале Чихачёва в Кош-Агачском районе нужно организовать заказник федерального значения, где будут охранять ирбисов. В связи с тем, что в республике объявлен Год снежного барса, добровольцы обратились с этой просьбой к главе региона Олегу Хорохордину.