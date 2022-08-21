Три огромные бездомные собаки держат в страхе жителей алтайского села
Местная жительница утверждает, что полицейские и местные чиновники в решении проблемы не помогли
21 августа 2022, 13:50, Никита Черников
В Алтайском крае жители села и станции Озерки Тальменского района живут в страхе из-за трёх огромных бездомных собак. Об этом в паблике Barnaul 22 рассказала местная жительница.
По её словам, алабай, овчарка и «ещё какая-то» дворняга «загрызают насмерть домашнюю животину» и родители «реально боятся» за детей, которые вот-вот пойдут в школу.
«Полиция разводит руками, а администрации дела нет! Как быть? Ждём теперь жертвы людей и детей?» — задалась вопросом сельчанка.
Фото: Barnaul 22
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