В алтайском городе вместе с травой скосили около 1,5 тыс. высаженных сосен. Организатор акции намерен жаловаться в прокуратуру

В Заринске вместе с травой скосили около 1500 высаженных горожанами сосен по улице Строителей. Год назад акцию по их высадке организовал местный предприниматель Виктор Лоренц. Он рассказал «Банкфаксу», что хотел таким способом сплотить горожан и положить начало первому в городе парку.

«В Заринске нет ни одного парка. Мы — я, другие предприниматели, горожане, администрация — решили своими силами каждый год что-то делать, чтобы создать его. Для начала — высадить деревья, что было сделано в 2021 году. В следующем году, 2022-м, сделать тротуарные дорожки и так далее», — пояснил он.

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К инициативе присоединился крупный меценат, который за свой счёт высадил аллею в два ряда из тысячи сосен высотой в половину человеческого роста. Лоренц, в свою очередь, купил небольшие саженцы высотой около 30 см и 8 мая 2021 года он совместно с сотнями жителей, параллельно первой аллее, высадил вторую из 1500 сосен. Около 300 не прижившихся деревьев заменили осенью.

По словам бизнесмена, за растениями ухаживали постоянно: активисты их поливали, а работники местного МУП «Стабильность» стригли газон. Как отметил предприниматель, за год сосны подросли до 40-50 см, нынешней весной все они были зелёными. Но уже 4 июля он узнал, что работники этого же МУП скосили деревья с травой. Лоренц теперь намерен обратиться в прокуратуру. В мэрии Заринска, в свою очередь, заявляют, что саженцы были засохшими и на их месте высадят другие.