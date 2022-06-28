В Алтайском заповеднике рассказали, как живут медвежата-сироты Сюрприз и Редис, которых привезли из Красноярского края

Медвежата-сироты Сюрприз и Редис, которых в начале июня привезли в Алтайский биосферный заповедник из Красноярского края, осваиваются на новом месте.

По словам ведущего научного сотрудника заповедника Юрия Калинкина, снимки фотоловушек показывают, что у косолапых всё хорошо.

«Медвежата кушают исправно, не привередничают, к человеку не ластятся, хотя уже и спускаются с деревьев к кормлению, но это было ожидаемо и естественно», — сказал он.

В пресс-службе заповедника напомнили, что ранее в Ирбейском районе Красноярского края браконьеры застрелили медведицу, у которой осталось трое детёнышей. Их разобрали люди, а три дня спустя двух медвежат передали в Красноярский центр помощи диким животным. Судьба третьего зверька остаётся неизвестной.

Волонтёры договорились передать медвежат в Алтайский заповедник, где они пройдут дальнейшую реабилитацию, а затем их выпустят на волю. В начале июня их привезла на своём личном автомобиле сотрудница Центра спасения, выпуск в вольер мини-приюта состоялся 5-го числа.