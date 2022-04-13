Общественник обвинил Сергея Писарева в рубке деревьев на территории парка имени Ленина
Юрий Красильников задался вопросом, нет ли в этом «нарушения закона или коррупционной составляющей»
Общественник и член движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников обвинил депутата и директора «Лесной сказки» Сергея Писарева в массовой рубке деревьев в парке имени Ленина.
Соответствующие снимки активист опубликовал в своём Telegram-канале 12 апреля.
«Сергей Писарев оригинально „поздравил“ барнаульцев с Днём космонавтики, начав масштабную рубку деревьев на арендованной земле в парке имени Ленина», — написал Красильников.
Он напомнил, что 1 апреля Писарев якобы пошутил, что «рубить парк надо», предложив мэрии обследовать локацию для ликвидации аварийных деревьев, а 12 апреля уже сделал это.
«Неужели мэрия ему так быстро всё обследовала и разрешение оформила? А нет ли там нарушения закона или коррупционной составляющей?» — возмутился активист.
Отметим, что в разговоре с «Банкфаксом» Сергей Писарев действительно заявлял о намерении обратиться в горадминистрацию с просьбой определить опасные деревья. Депутат намеревался их вырубить за свой счёт, а затем высадить новые.