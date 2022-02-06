В Минприроды рассказали, сколько лебедей зимуют в Алтайском крае в этом году

В Алтайском крае подсчитали количество водоплавающих птиц, которые зимуют в регионе в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, некоторых видов в регионе перезимовало меньше, чем в прошлом году.

Мероприятие проводилось 15-16 января в западных районах региона и у Барнаула, а из-за аномально тёплой погоды учёт в Бийске и заказнике “Лебединый” (Советский район) был перенесён на 23 января. Всего в мероприятии приняло участие 19 человек.

Всего обнаружено 1138 лебедей-кликунов (в 2021 году — 1215), в том числе на озере Светлое — 1092 (годом ранее — 1143). Также в заказнике отмечена 631 особь кряквы (в прошлом году — 871). На озере её численность оказалась выше, чем годом ранее (369 против 315 годом ранее).

Также в заказнике заметили гоголей — (106 против 86), больших крохалей — (15 против 8), орлана-белохвоста — (2 против 4).

Лебедей-шипунов и малых лебедей в этом году в заказнике не встретили. При этом пара шипунов отмечалась вплоть до середины января, тогда как малые не отмечались вовсе. Также в пределах заказника в предшествующие учётам дни были сняты две самки лутка, два серых гуся, хохлатая чернеть. Однако во время учёта на территории их не нашли.