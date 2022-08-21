В начале сентября на Алтайский край обрушатся геомагнитные бури

Серия магнитных бурь обрушится на Алтайский край в начале сентября, следует из прогноза с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

По данным учёных, 3-го и 4-го числа ожидаются средние по мощности бури, а 5-го будет слабая. Кроме того, магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии 22, 23 и 27 августа, а также 7 сентября.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Под влиянием магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут испытывать головные боли и скачки давления. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, режимом сна и бодрствования, умеренными физическими нагрузками, а также нахождением на свежем воздухе.

