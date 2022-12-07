В правительстве России хотят отправлять вандалов на экоработы, например, очищать горы на Алтае

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила законодательно ввести для вандалов принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница поделилась мнением об инициативе «Чистый Алтай», участники которой убирают со скал надписи, сделанные туристами. По её словам, подобные работы нужно законодательно предусмотреть для всех вандалов. Это, как считает Абрамченко, позволит через тяжёлый труд быстро ликвидировать следы их деятельности.

Абрамченко отметила, что в России экологической деятельностью занимается каждый десятый житель страны.

В 2022 году субботники посетили пять миллионов человек, три миллиона высадили деревья в рамках международной акции «Сад памяти», а 1,2 миллиона поучаствовали в акции по уборке прибрежных территорий «Вода России».