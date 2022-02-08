В Рубцовске могут закрыть частный зоопарк, в котором не ухаживали за животными

Владелицу рубцовского частного зоопарка “Живая радуга” оштрафовали за многочисленные нарушения в содержании и использовании животных. Его могут и вовсе закрыть, поскольку собственница не получила лицензию на ведение деятельности. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В ноябре 2021 года ведомство установило, что в зоопарке Татьяны Татаринцевой посетители не были защищены от контакта с опасными животными. Большинство вольеров и клеток были слишком маленькими, из-за чего звери не могли порезвиться в месте своего обитания.

Также зоопарк не нанимал ветеринара для наблюдения за здоровьем животных и не проводил профилактику инфекционных заражений среди обитателей зоопарка. Помещения должным образом не убирались и дезинфицировались, с грызунами тоже никто не боролся. Режим кормления и рацион животных не записывали, а зверям давали корм, приобретённый без сопроводительных ветеринарных документов.

7 февраля Татаринцева оплатила штраф в полном объёме. Его сумма не раскрывается. Также до 1 января зоопарк должен был получить лицензию на ведение деятельности, однако в Управление Россельхознадзора так и не поступила информация об этом. После проведения проверки будет решаться вопрос о возможном закрытии “Живой радуги”.